"وقاء": لا أضرار على المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار "الجراد النطاط" في العاصمة المقدّسة

وأكّد "وقاء" أن هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك، مشيراً إلى أنها ليست لها أضرارٌ على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.