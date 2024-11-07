ارتفاع عدد ركاب النقل العام بالحافلات بنسبة 176% لعام 2023

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات النقل البري في المملكة لعام 2023م؛ حيث أظهرت -وفقًا لنتائج النشرة- ارتفاعًا في عدد ركاب النقل العام بالحافلات بنسبة 176% مقارنة بعام 2022م، وقد بلغ عدد ركاب الحافلات داخل وبين المدن أكثر من 117.6 مليون راكب، وتجاوز عدد المستخدمين للنقل بالحافلات داخل المدن 113.5 مليون راكب في عام 2023، بزيادة تبلغ 195% عن العام السابق؛ فيما وصل عدد ركاب الحافلات بين المدن إلى حوالى 4.1 ملايين راكب في العام ذاته؛ فيما سجل إجمالي عدد رحلات الحافلات داخل وبين المدن 3.7 ملايين رحلة خلال عام 2023.