"إغاثي الملك سلمان" يضخُّ 11 مليون لتر ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتَيْ حجة وصعدة

وجرى خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير 2024م في محافظة حجة ضخ 10.082.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 886.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.