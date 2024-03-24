"إغاثي الملك سلمان" يضخُّ 11 مليون لتر ضمن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتَيْ حجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير 2024م في محافظة حجة ضخ 10.082.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 886.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.