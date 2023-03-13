"الصحة": أكثر من 51 مليون زيارة منزلية لخدمات الرعاية الصحية الشاملة عام 2022م

وبيّنت الوزارة أن تلك الزيارات شملت المراكز الصحية، والعيادات المتنقلة، والافتراضية، إضافة إلى خدمات لقاح كورونا في المراكز الصحية، حيث تمّت تغطية 1754 تجمعاً سكانياً، بما فيها الطرفية للخدمات الصحية الأساسية، وتمثل 93.9% من مستهدف التجمعات في المحافظات والقرى والهجر، مشيرة إلى أنه جرى تغطية المدن الرئيسة بنسبة 100%، وتنفيذ 365.264 زيارة للعيادات الافتراضية في المراكز الصحية، وتقديم لقاح كورونا كوفيد-19 لـ 6.055.536 مستفيداً عن طريق المراكز الصحية، إضافة إلى اعتماد 683 مركزاً صحياً من قِبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، إلى جانب تطوير وتشغيل 29 مركزاً صحياً في جميع المناطق.