بالفيديو.. وزير المالية يبرز دور قطاع السياحة في تعزيز الاقتصاد السعودي

في تحوُّل استراتيجي، يعكس نجاح رؤية السعودية 2030، أكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن قطاع السياحة أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد السعودي، مسجلاً تأثيرًا إيجابيًّا على ميزان المدفوعات الوطني بعد أن كان دوره سلبيًّا في الماضي، موضحًا أنه "قبل ست سنوات لم يكن للقطاع السياحي في السعودية أي تأثير".