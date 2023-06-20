وزير الخارجية يجري اتصاليْن هاتفيَّيْن بـ "البرهان" و"دقلو" مجدّداً الدعوة للتهدئة وتغليب مصلحة السودان الوطنية

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وزير الخارجية يجري اتصاليْن هاتفيَّيْن بـ "البرهان" و"دقلو" مجدّداً الدعوة للتهدئة وتغليب مصلحة السودان الوطنية
أكّد أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين بالمجال
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصاليْن هاتفيَّيْن بكل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وجرى خلال الاتصاليْن، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكّد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.
كما جدّد وزير الخارجية، دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.