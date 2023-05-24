دراسة: التثقيف والدعم الأسري متطلبان رئيسيان يساعدان على الاستشفاء والتأهيل العلاجي من الإدمان

واستعانت الدراسة للوصول إلى هذه النتائج باستخدام أساليب الدراسة الوصفية والتحليلية، حيث تم الاعتماد على البيانات التي تم الحصول عليها من 80 مريضًا تم علاجهم وتأهيلهم من تعاطي المخدرات في مستشفيات الصحة النفسية، وكذلك دراسة تأثير تعاطيهم على أهاليهم وانعكاس ذلك على علاقاتهم الاجتماعية والنفسية، وتحليل النتائج باستخدام طريقة الانحدار الهرمي المتعدد بغرض توقع تأثير قوة الشخصية وقوة الانعكاس الحياتي للمرضى وأسرهم على النتائج العلاجية.