وزارة الرياضة تعلن حل مجلس إدارة نادي الشباب

تفصيلاً، قالت الوزارة في بيان نشرته اليوم: بناءً على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة نادي الشباب، المنعقد بتاريخ 25 أغسطس 2023م، من استقالة أربعة من أعضاء مجلس إدارة النادي، فقد أصدرت وزارة الرياضة قراراً يقضي، بما يلي: