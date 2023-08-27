وزارة الرياضة تعلن حل مجلس إدارة نادي الشباب

أعلنت وزارة الرياضة صدور قرارٍ يقضي بحل مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد آل ثنيان؛ وتكليف خليف الهويشان؛ بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية.
تفصيلاً، قالت الوزارة في بيان نشرته اليوم: بناءً على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة نادي الشباب، المنعقد بتاريخ 25 أغسطس 2023م، من استقالة أربعة من أعضاء مجلس إدارة النادي، فقد أصدرت وزارة الرياضة قراراً يقضي، بما يلي:
أولاً: حل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة الأسـتاذ خالد بن سعد آل ثنيان، وذلك استناداً إلى الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
ثانياً: تكليف الأستاذ/ خليف بن عبدالله الهويشان، بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية (غير العادية)، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك استناداً إلى الفقرة (10) من المادة (الخامسة والتسعين) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
كما تعلن الوزارة أن اللجنة العامة للانتخابات، حدّدت يوم الأحد 10 سبتمبر 2023م، موعداً لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب.