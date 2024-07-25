"السديري": حديقة الملك عبدالعزيز ستصبح أحد الروافد البيئية السياحية الجاذبة

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التوجيه الكريم بتسمية أحد الحدائق الكبرى في مدينة الرياض باسم "حديقة الملك عبدالعزيز"، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ مثمنًا بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز، إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض.