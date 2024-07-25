"السديري": حديقة الملك عبدالعزيز ستصبح أحد الروافد البيئية السياحية الجاذبة

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التوجيه الكريم بتسمية أحد الحدائق الكبرى في مدينة الرياض باسم "حديقة الملك عبدالعزيز"، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ مثمنًا بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز، إحدى الحدائق الكبرى في مدينة الرياض.
وقال في تصريح بمناسبة إعلان مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن بدء أعمال تنفيذ حديقة الملك عبدالعزيز: حديقة الملك عبدالعزيز ستصبح أحد الروافد البيئية السياحية للمنطقة؛ لما تحمله في تصاميمها من تفرد بيئي مميز وجاذب للأهالي والسياح.
وأبان الدكتور السديري، أن تصاميم الحديقة المعلنة ستراعي البيئة المحلية لتنوع الأشجار والنباتات المحلية؛ حيث ستضم أكثر من 200 نوع من النباتات المحلية عالية الكثافة لتلبية متطلبات الاستدامة البيئية في المنطقة؛ مشيرًا إلى أن الحديقة ستسهم في تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، وخفض درجات الحرارة، وتعزيز التنوع الحيوي والبيئة الطبيعية الجاذبة.
وثمّن وكيل إمارة منطقة الرياض دعم ومتابعة القيادة لكل ما يحقق التنمية في مناطق المملكة ومنطقة الرياض خاصة؛ منوهًا بما تشهده المنطقة من مشروعات نوعية في شتى المجالات.