مجمع الملك فيصل بالطائف يستأصل ورمًا لخمسيني في عملية معقدة

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية بسبب ارتباط الغدة النكافية بخمسة فروع من العصب الوجهي، وحيث إنها تحتاج إلى فريق طبي متخصص ذي كفاءة عالية من الجراحين والتخدير والعناية المركزة.