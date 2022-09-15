مجمع الملك فيصل بالطائف يستأصل ورمًا لخمسيني في عملية معقدة

تمكّن فريق من الجراحين بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استئصال ورم حميد في الغدة النكافية اليمنى لمريض خمسيني.
وتمت معاينة المريض من قِبل فريق طبي من الاستشاريين المتخصّصين بقيادة الدكتور شكيل أحمد، والدكتور عادل سليمان، والدكتورة آسر، والدكتور سرفراس رسيل، والدكتور صالح الزهراني.
وتبيّن أن المريض يعاني من ورم حميد، وبعد إجراء الفحوص المعملية والإشعاعية المناسبة تقرّرت الخطة الجراحية المتقدمة والتي تحتاج إلى إجراء جراحي للغدة النكافية.
وقد استغرقت العملية ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح.
وتعد هذه العملية من العمليات النوعية بسبب ارتباط الغدة النكافية بخمسة فروع من العصب الوجهي، وحيث إنها تحتاج إلى فريق طبي متخصص ذي كفاءة عالية من الجراحين والتخدير والعناية المركزة.