بتناغم وانسجام عالمي.. "الأسبوع الهندي" يصدح من قلب السويدي في الرياض

بتناغم وانسجام عالمي تشهد حديقة السويدي بالرياض فعاليات "الأسبوع الهندي" ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة في إطار الشراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه، مقدمة مزيجاً فريداً من الأنشطة الثقافية والفنية التي تعكس روح الهند وتنوعها بحضور واسع من الزوار للاستمتاع بسلسلة من العروض على المسرح الرئيسي والفعاليات المصاحبة على "مسرح الطفل"، مما جعل الفعالية وجهة ترفيهية شاملة للعائلات.

وكان المسرح الرئيسي المحور الأساسي للفعاليات، حيث أبهرت الفرق الهندية الزوار بعروض موسيقية متنوعة تضمنت ألحاناً تقليدية وعروضاً راقصة تحاكي التنوع الثقافي في الهند، وقدّم فنانون من مختلف الولايات الهندية رقصات تقليدية مثل "البنغرا" و"كاتاك"، إلى جانب عروض موسيقية حية استعرضت آلات هندية تقليدية مثل السيتار والطبل الهندي "تابلا"، وأضفت هذه العروض طابعاً حماسياً جذب الزوار للتفاعل والمشاركة مما خلق أجواءً احتفالية مفعمة بالحياة،بالإضافة إلى ذلك قدمت فرق فنية عروضاً مسرحية قصيرة ألقت الضوء على أساطير وحكايات من التراث الهندي القديم، مما منح الجمهور فرصة للتعرف على الفلكلور الهندي بشكل مباشر.

فيما شهد "مسرح الطفل" المخصص لجذب الفئة العمرية الأصغر من الزوار، تقديم عروض ترفيهية وتعليمية تجمع بين التسلية والمحتوى التفاعلي، وقدم مجموعة من العروض المسرحية المخصصة للأطفال، تتناول قصصاً بسيطة مستوحاة من الثقافة الهندية، وتقدم بطريقة مبسطة تُلهم الأطفال، كما تضمن المسرح عروض الدمى المتحركة، التي روت قصصاً هندية تقليدية بطريقة مشوقة تفاعلية، إلى جانب ورش تفاعلية لتعليم الأطفال الحرف اليدوية التقليدية الهندية مثل صناعة الأساور والرسم على الأقمشة.

وإلى جانب المسرحيات والعروض، وفرت الفعالية مجموعة متنوعة من الأكشاك التي تضم بازارات شعبية تعكس الأجواء الهندية، حيث استمتع الزوار بتذوق أشهى الأطباق الهندية التقليدية، بدءاً من الساموسا والبهارات الحارة وصولاً إلى الحلويات مثل "الجلاب جامون"، وكان للزوار فرصة التسوق من بين مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية التقليدية الهندية، مثل المنحوتات الخشبية والمجوهرات الفضية المطرزة، بالإضافة إلى الأزياء الهندية التقليدية.

ولم تقتصر الفعاليات على العروض الفنية والطعام فقط، بل شملت ورش عمل تفاعلية تمكّن الزوار من تعلم بعض الحرف التقليدية الهندية مثل الرسم بالحناء على الأيدي، إلى جانب فعاليات تعليمية خاصة بالأطفال مثل تعليم الرسم، وورش صناعة الحرف اليدوية التي تمزج بين التعلم والمتعة، إذ كان الزوار من الأطفال أيضاً على موعد مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية الأخرى مثل ركوب الدراجات، وألعاب تحديات الذكاء، ما جعل تجربة "الأسبوع الهندي" غنية وشاملة لجميع أفراد الأسرة.