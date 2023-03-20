"بندر بن سعود" لـ"سبق": استمرارية نجاح جائزة الملك فيصل بدعم حكومتنا الرشيدة

بدوره، أرجع الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، الدكتور عبدالعزيز السبيل، عالمية الجائزة لحياديتها ومصداقيتها.. وقال لـ"سبق": حينما تكرم جائزة الملك فيصل 290 عالمًا وعالمة من 45 دولة، وتتجه الأنظار في كل عام حينما يتم إعلان أسماء الفائزين العلماء في عدد كبير من الجامعات العالمية، يتقدمون إلى جائزة الملك فيصل أملاً في الحصول عليها، والفوز بها؛ فهذا لمصداقيتها وحياديتها؛ لأنها لا تنظر إلى أي خلفية من الخلفيات، وإنما تركز على المنتج العلمي من اختراعات ودراسات مهمة.. وكلما كانت هذه البحوث والاكتشافات أكثر أثرًا على الإنسانية كانت فرصة الفوز أكبر.