أمطار الشرقية في 12 ساعة.. أنفاق مغلقة وتصريف بالسحب اليدوي و"سيناريو" كل موسم يتكرر

تعرضت المنطقة الشرقية، وتحديدًا مدينتي الدمام والخبر، يوم أمس الأحد، لموجة أمطار غزيرة تسببت في إغلاق أمانة الشرقية بعض الأنفاق والشوارع الرئيسة، وذلك بشكل احترازي.
ورغم إغلاق بعض أنفاق الدمام والخبر، إلا أنها امتلأت بمياه الأمطار ولم يتم التصريف إلا عن طريق سحبها بواسطة معدات خاصة، وقد تستغرق هذه الجهود فترة من الزمن.
وكان لحي ضاحية الملك فهد، وهو من أكبر الأحياء السكنية على مستوى المملكة مساحة بعد الأنفاق، النصيب الكبير من تجمع مياه الأمطار، داخل الحي، مما تسبب في عرقلة خروج ودخول السكان.
ويتكرر سيناريو أنفاق الشرقية كل عام مع موسم الأمطار، دون تقديم حلول فعالة، حيث يكون الإغلاق وسحب المياه هو الحل الوحيد المطروح في كل عام.
وقد أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد، 3 أنفاق احترازياً بحاضرة الدمام؛ وذلك بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل حاليًا على المنطقة الشرقية.
يشار إلى أن الأنفاق التي تم إغلاقها هي نفق طريق الرياض تقاطع أبوبكر، ونفق طريق الملك فهد تقاطع الأمير نايف، ونفق طريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان.
وجاء قرار الإغلاق لكي لا يتكرر سيناريو غرق المركبات داخل هذه الأنفاق بسبب تجمع مياه الأمطار داخل هذه الأنفاق مثل ما حدث في مواسم الأمطار الماضية، والتي تم تجد حلولًا مع مرور السنوات.