"إكرام الموتى".. منصة خدمية جديدة تُطلقها أمانة المدينة المنوّرة

وستمكّن الخدمة طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين من تنفيذ طلباتهم الكترونياً في أيّ وقت، كما أنّها ستخفّف عن ذوي المتوفى أعباء إصدار شهادة الدفن، والاستعلام عن قبر متوفى، والاستعلام عن المقابر، والاستعلام عن مقدّمي خدمات نقل وتجهيز الموتى من الجهات الخيرية في المنطقة.