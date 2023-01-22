"إكرام الموتى".. منصة خدمية جديدة تُطلقها أمانة المدينة المنوّرة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، اليوم الأحد، إطلاق خدمات منصة إكرام الموتى، التي تهدف إلى إلغاء المعاملات الورقية، وتيسير الإجراءات على ذوي المتوفّين من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة.
وستمكّن الخدمة طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين من تنفيذ طلباتهم الكترونياً في أيّ وقت، كما أنّها ستخفّف عن ذوي المتوفى أعباء إصدار شهادة الدفن، والاستعلام عن قبر متوفى، والاستعلام عن المقابر، والاستعلام عن مقدّمي خدمات نقل وتجهيز الموتى من الجهات الخيرية في المنطقة.
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أتمتة خدمات القطاع البلدي رقميًّا، ورفع جودة الخدمات المقدّمة للعملاء.