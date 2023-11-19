بقيمة أكثر من 113 مليون ريال.. "أمانة جازان" تطرح 13 حديقة وملعبًا للخصخصة

وأوضحت الأمانة أن خصخصة الحدائق والملاعب تشمل تحويلها إلى شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المساحات العامة، بمبلغ 5 ملايين ريال سنويًّا وبقيمة إجمالية للعقود بأكثر من 113 مليون ريال.