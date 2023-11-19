بقيمة أكثر من 113 مليون ريال.. "أمانة جازان" تطرح 13 حديقة وملعبًا للخصخصة

بدأت أمانة منطقة جازان خصخصة 13 حديقة وملعب كرة قدم، بعد تسليم تلك المشروعات للمستثمرين ورواد الأعمال بعدد من محافظات المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن خصخصة الحدائق والملاعب تشمل تحويلها إلى شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المساحات العامة، بمبلغ 5 ملايين ريال سنويًّا وبقيمة إجمالية للعقود بأكثر من 113 مليون ريال.
وأكدت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، من خلال إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وخصخصة الأعمال.
ودعت أمانة منطقة جازان المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة في الفرص الاستثمارية.