شركة EXEED تعقد مؤتمر "التكنولوجيا والتصميم" المستقبلي للكشف عن تقنية الطاقة الجديدة Texxeract ولغة التصميم العائلي

أكد هذا الحدث الناجح متانة الأساس التقني والرؤية المستقبلية لشركة إكسيد في مجالي تكنولوجيا الطاقة الجديدة والابتكار في التصميم، كما عزّز التعاون مع شركائها العالميين. وتمضي الشركة قدمًا في اعتماد تقنية Texxeract كركيزة أساسية، ولغة التصميم "Perpetua" كمعيار جمالي موحّد، مع تسريع طرح طرازات متطورة مثل ES وET في الأسواق العالمية. وستدخل هذه الطرازات تباعًا الأسواق الأوروبية المنظمة بدقة، بما في ذلك النرويج والدنمارك وألمانيا، في خطوة تمهّد لتحقيق إنجازات نوعية في قطاع السيارات الفاخرة العاملة بالطاقة الجديدة، وتوفير قيمة أكبر للمستخدمين حول العالم.