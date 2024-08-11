عسير.. إحباط تهريب 160 كلجم من "القات" والقبض على 5 مخالفين لتهريبهم 46 كلجم من "الحشيش"

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كلّ ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.