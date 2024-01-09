"أدير العقارية" تطرح المرحلة الثانية من "مشارف الندى" للبيع في مزاد علني

ويعتبر حي الندى، أحد أهم أحياء مدينة الدمام الحديثة، وأكثرها جاذبية للاستثمار، نظير تمتعه بالعديد من المقومات العالية، وتوفيره لمختلف الخدمات والمرافق العامة التي ترفع من جودة الحياة فيه، حيث تتميز أراضي "حي الندى" المطروحة للبيع، التي تبلغ مساحتها أكثر من 75 ألف متر مربع؛ بتمركزها بين شارعي "عمر بن الخطاب" و"أبو بكر الصديق" اللذان يوفران مجموعة واسعة من الأسواق والمطاعم والمحال التجارية متنوعة الأنشطة، وبإطلالة مباشرة على طريق الملك عبدالله بطول 2 كيلو متر والذي يصل غرب الدمام بقلب المدينة النابض، ويؤدي إلى أهم المنشآت الحيوية في المنطقة الشرقية، ما جعل من الأراضي بيئة خصبة للسكن، وفرصة استثمارية مثالية لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية النموذجية، التي تتميز بالحداثة والعصرية، لترتقي بالمشهد الحضاري في الشرقية، وتساهم في دفع عجلة التنمية في القطاع العقاري لمواكبة رؤية المملكة 2030.