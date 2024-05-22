البنك المركزي يطرح "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" المحدثة لطلب المرئيات

وستسهم القواعد المحدثة في دعم نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال تمكين المنشآت المستفيدة من الحصول على مبالغ تمويلية تتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها، وتعزيز متطلبات الإفصاح، كما تهدف هذه التحديثات إلى نمو النشاط واستدامته؛ مع مراعاة حقوق المشاركين في نشاط التمويل الجماعي بالدين.