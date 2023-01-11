اختبار الاكتئاب الإلكتروني.. مختص: يجب التواصل مع الطبيب في هذه الحالة

تحول مؤخرًا استخدام الاختبار الإلكتروني لمرض الاكتئاب إلى محتوى لعدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما بين السخرية والأخذ بجدية.
وقال الدكتور حسين الشمراني استشاري وأستاذ طب ونمو سلوك الأطفال المشارك لـ"سبق": يستخدم الكثير اختبار الاكتئاب الذي وفرته وزارة الصحة عبر موقعها، وهي خطوة مهمة للتعرف على حالات الاكتئاب ومن ثم علاجها، فليس من السهل في بعض الأحيان تمييز أعراض الاكتئاب عند الشخص.
وتابع: لذلك نستخدم هذا النوع من الاختبارات النفسية كنوع من الفحص الذاتي حيث يمكن للشخص استخدامها بنفسه وبطريقة سهلة وميسرة و يعطي هذا الفحص إشارات قد تدل على وجود اكتئاب ودرجته .
وأضاف: ينبغي ان يستخدم كفحص أولي فقط، فمن المهم أن نعلم أن هذا الفحص يعطي دلالات وليس تشخيصاً طبياً دقيقاً، فعند وجود نتيجة إيجابية، يجب التواصل مع الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من أجل الحصول على تشخيص طبي ومن ثم العلاج.