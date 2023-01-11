اختبار الاكتئاب الإلكتروني.. مختص: يجب التواصل مع الطبيب في هذه الحالة

وأضاف: ينبغي ان يستخدم كفحص أولي فقط، فمن المهم أن نعلم أن هذا الفحص يعطي دلالات وليس تشخيصاً طبياً دقيقاً، فعند وجود نتيجة إيجابية، يجب التواصل مع الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من أجل الحصول على تشخيص طبي ومن ثم العلاج.