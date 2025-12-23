إنجاز طبي بجامعة الملك سعود.. تطوير أسلوب جراحي مبتكر لعلاج أورام قاع الجمجمة

طوّر فريق طبي في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود أسلوبًا جراحيًا مبتكرًا لعلاج أورام قاع الجمجمة الأمامي، باستخدام المنظار عبر الأنف، يتيح استئصال الأورام الكبيرة مع تقليل المضاعفات والحفاظ على حاسة الشم قدر الإمكان.
وقاد العملية فريق مشترك من جراحة المخ والأعصاب، وفريق متخصص في جراحة الجيوب الأنفية، حيث تمكنوا من إزالة الورم بالكامل من مريضة، مع المحافظة على حاسة الشم خلال فترة المتابعة ما بعد العملية.
وقد نُشرت نتائج هذه الجراحة في مجلة علمية دولية متخصصة، في تأكيد جديد على ريادة جامعة الملك سعود في تطوير أساليب علاجية متقدمة، تسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة للمستفيدين.