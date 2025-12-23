إنجاز طبي بجامعة الملك سعود.. تطوير أسلوب جراحي مبتكر لعلاج أورام قاع الجمجمة

وقاد العملية فريق مشترك من جراحة المخ والأعصاب، وفريق متخصص في جراحة الجيوب الأنفية، حيث تمكنوا من إزالة الورم بالكامل من مريضة، مع المحافظة على حاسة الشم خلال فترة المتابعة ما بعد العملية.