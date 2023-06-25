"النعيمي" بين 1300 و2500 ريال.. أسواق المواشي تنتعش بالشرقية والأسعار تتباين

تشهد أسواق المواشي في المنطقة الشرقية، خلال هذه الأيام، إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشراء الأضاحي؛ وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
ورصدت "واس" في المنطقة الشرقية من خلال جولة ميدانية في سوق الماشية في الدمام، وفرة الماشية وعروض الباعة وتجار المواشي لمختلف أنواع الماشية بأسعار تنافسية، وذلك بحسب الوزن والصنف وعمر الماشية.
وتراوحت أسعار الأضاحي للماشية "النعيمي" ما بين 1300 ريال و2500 ريال، والماشية "البربري" من 800 ريال إلى 1000 ريال، فيما وصلت أسعار "السواكني" من 1300 الى 1800 ريال، والماشية "الروماني" ما بين 1200 ريال إلى 1400 ريال.
وأوضح عددٌ من تجار الماشية أن إجراء وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسماح باستيراد المواشي من ثماني دول متمثلة في جنوب إفريقيا، إثيوبيا، إرتيريا، الأردن، تركيا، البرازيل، تايلاند، أذربيجان، أسهم في وفرة الماشية وتنوعها وإيجاد أسعار تنافسية لأسواق الماشية في مدن المملكة ومحافظاتها.
وأكّدوا أن موسم عيد الأضحى يعد فرصة سانحة أمام تجار وبائعي الماشية نظراً لزيادة الطلب، مضيفين أن المتسوّقين عادة ما يقضون وقتًا كافيًا لمعاينة الأضاحي والبحث عن أجودها بسعر مناسب، مشيدين بالإجراءات الرقابية والاحترازية التي تقوم عليها الجهات النظامية التي تسهم في حماية المتسوّقين والتأكّد من سلامة الأضاحي.