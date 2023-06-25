"النعيمي" بين 1300 و2500 ريال.. أسواق المواشي تنتعش بالشرقية والأسعار تتباين

وأوضح عددٌ من تجار الماشية أن إجراء وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسماح باستيراد المواشي من ثماني دول متمثلة في جنوب إفريقيا، إثيوبيا، إرتيريا، الأردن، تركيا، البرازيل، تايلاند، أذربيجان، أسهم في وفرة الماشية وتنوعها وإيجاد أسعار تنافسية لأسواق الماشية في مدن المملكة ومحافظاتها.