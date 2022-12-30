شاهد "رحلات الخير".. مبادرة خلّاقة لجمعية ألزهايمر تمزج الدعم بالترفيه

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، مبادرة التمكين المجتمعي التوعوي الأسري والتسجيل ضمن برنامج رحلات الخير، الذي بدأ في الرياض بتدشين من رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن الرحمن، وباستقبال من نائب الموارد البشرية عبدالكريم الرشيد ممثلًا لشركة الكهرباء، فيما تنتقل المبادرة التي انطلقت الأربعاء الماضي تباعًا إلى مناطق المملكة كافة.
وباستضافة من نادي شركة الكهرباء بالرياض المساند الاستراتيجي، وبحضور ٧٦ من الأهالي ومقدمي الرعاية وأطفالهم؛ اجتمعت أسر ألزهايمر في لقاء ودّي تراحمي تتكاتف فيه بقالب ترفيهي واجتماعيّ، في إطار رعاية الجمعية وبرنامج "رحلات الخير"؛ حيث أُعلن التسجيل في المبادرة والبرنامج للأسر واستعراض مجالات الدعم للمريض وأسرته.
وتولي الجمعية برنامج "رحلات الخير" أهميةً كبيرة لزيادة ثقة مرضى ألزهايمر وكبار السن بأنفسهم، إلى جانب رفع معنوياتهم؛ مما يزيد من إقبالهم وأسرهم على الحياة بشكل كبير، وتعمل الجمعية جاهدة من أجل مساعدة المسنين من خلال تنفيذ الكثير من البرامج التي تعمل على الترويح عنهم، وتحسين الصحة النفسية لديهم التي تنعكس بدورها على الصحة العامة لهم.
وبعد النجاح الذي حظي به هذا البرنامج الرائد، تسعى الجمعية إلى تعميم التجربة على كافة المناطق لتفعيل الدمج الاجتماعي الذي يساعد في تحسين الوضع النفسي للمسنّ، ويخفّف لديه مشاعر القلق، والاكتئاب، وكذلك الترويح عن أسرهم التي تحمل هم ومعاناة تقديم الرعاية لذويها ممن هم من كبار السن أيضًا، وتمكينهم اجتماعيًّا في مهارات يومية وبصفة مستمرة.
ويتضمّن البرنامج: جلسات تراثية، وعروضًا شعبية فلكلورية للمسنّين، ومسابقات توعوية وتفاعلية تنشيطية للذاكرة وترفيهية، وهدايا تحفيزية ومحاضرات في الصحة النفسية والجسدية للمريض وأسرته، وطرق التعامل مع المريض.
وتتقدّم الجمعية ومنسوبوها وأعضاؤها وأعضاء المجلس، بجزيل الشكر للمساند الاستراتيجي الشركة السعودية للكهرباء؛ لتسهيل إقامة واستضافة هذا البرنامج في النادي الذي يتبع لهم، من مبدأ إيمانهم ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية.
وتحرص الجمعية على التأكيد للتسجيل في استمارات التقديم واستيفائها لتتمكن من تقديم المعينات الطبية والأدوية، وغيرها من الخدمات المقدمة التي تساهم في الوصول لأكبر فئة من المسنين من المرضى؛ حيث قدمت الجمعية برنامجها بوجود مختصين من الأطباء والممارسين الصحيين لتقديم أي خدمات طبية قد يحتاجها كبار السن، فيما تدرج مجالات الدعم على الموقع الإلكتروني: "www.alz.org.sa" ، ومواقع التواصل الاجتماعي: "@saudialzheimer".