شاهد "رحلات الخير".. مبادرة خلّاقة لجمعية ألزهايمر تمزج الدعم بالترفيه

وبعد النجاح الذي حظي به هذا البرنامج الرائد، تسعى الجمعية إلى تعميم التجربة على كافة المناطق لتفعيل الدمج الاجتماعي الذي يساعد في تحسين الوضع النفسي للمسنّ، ويخفّف لديه مشاعر القلق، والاكتئاب، وكذلك الترويح عن أسرهم التي تحمل هم ومعاناة تقديم الرعاية لذويها ممن هم من كبار السن أيضًا، وتمكينهم اجتماعيًّا في مهارات يومية وبصفة مستمرة.