أمير الرياض يدشّن عددًا من المشاريع التنموية بالخرج بتكلفة 82 مليون ريال

وأضاف "الزيد": تم تدشين توسعة وتطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، رحمه الله، على مساحة 40 ألف متر مربع، وبعدد من المزايا التي تواكب جودةَ الحياة؛ منها النافورة التفاعلية والنافورة الجافة والمسطحات الخضراء، ومدرج للمسرح وساحة احتفالات وألعاب للأطفال، وممرات لمزاولة رياضة المشي وجسر مشاة يربط بين الحديقتين، ومنطقة استثمارية، ومسجد، ومواقف خارجية بطاقة 200 سيارة، وبتكلفة 28 مليون ريال للمشروع.