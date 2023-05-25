أمير الرياض يدشّن عددًا من المشاريع التنموية بالخرج بتكلفة 82 مليون ريال

دشّن أميرُ منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ظهر اليوم الخميس؛ عددًا من المشاريع التنموية التي نفّذتها بلدية الخرج بتكلفة إجمالية بلغت 82 مليون ريال، وذلك بحضور محافظ الخرج صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، في مقرّ بلدية محافظة الخرج.
وتفصيلًا: تحدّث أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي عقب التدشين، قائلًا: "أنا سعيد أن أكون في محافظة الخرج بين إخواني، وفي مقدمتهم الأمير فهد بن محمد بن سعد، الذي قدّم للمحافظة عطاءات منذ تعيينه فيها في ظلّ توجيهات ودعم القيادة الرشيدة”.
ونوّه سموّه إلى المشروعات النوعية بالمحافظة في التعليم والبلديات والطرق والحدائق، التي تخدم المواطن والمقيم وتُوجِد الرفاهية.
وأضاف: أن محافظة الخرج لها أهمية من حيث الإمكانيات وانعكاساتها الاقتصادية والترفيهية والميزات العالية بها، مقدّمًا شكرَه للقائمين على الأجهزة الحكومية والقطاعات الخاصة، وأهالي المحافظة الذين دعموا وحقّقوا الأهداف في العديد من المجالات.
ومن جهته كشف رئيسُ بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد، عن أنّ المشاريع التنموية الجديدة شملت تدشين طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يربط شمال محافظة الخرج بجنوبها بطول 14 كم، ويعتبر طريقًا حيويًّا يمرّ بمشروع روشن ومستشفى الملك خالد وإسكان المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتقاطع طريق الملك عبدالله وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وعدد من المواقع التجارية، وبتكلفة مالية للمشروع بلغت 34 مليون ريال.
وأضاف "الزيد": تم تدشين توسعة وتطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، رحمه الله، على مساحة 40 ألف متر مربع، وبعدد من المزايا التي تواكب جودةَ الحياة؛ منها النافورة التفاعلية والنافورة الجافة والمسطحات الخضراء، ومدرج للمسرح وساحة احتفالات وألعاب للأطفال، وممرات لمزاولة رياضة المشي وجسر مشاة يربط بين الحديقتين، ومنطقة استثمارية، ومسجد، ومواقف خارجية بطاقة 200 سيارة، وبتكلفة 28 مليون ريال للمشروع.
وبيّن "الزيد" أن أمير منطقة الرياض وضع حجرَ الأساس لثلاث حدائق نموذجية في جنوب وشرق وشمال المحافظة، وتحديدًا في أحياء اليرموك والناصفة والهدا، بقيمة تقديرية تبلغ 20 مليون ريال، وعلى مساحة إجمالية 35 ألف متر مربع.
وقدّم رئيسُ بلدية محافظة الخرج خالصَ شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض، على تدشينه ووضع حجر الأساس لمشاريع البلدية، مؤكدًا أن هذا يجسّد مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة، حفظها الله، على دعم مسيرة المشاريع البلدية من أجل تحسين جودة الحياة ومواكبة رؤية المملكة 2030.