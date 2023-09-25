السوق العقاري يترقب غدًا الثلاثاء انطلاق مزاد "رحاب الصفوة" في مكة المكرمة الذي تنظمه شركة "أدير العقارية"

وبيَّن الحربي، أن مخطط "رحاب الصفوة" يتمتع ببنية تحتية متينة ومتكاملة، ويتميز بتصميمه الهندسي المتطور وتخطيطه العصري، الذي يتوافق مع المتطلبات الحديثة للتطور العمراني، علاوةً على احتضانه مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الحيوية، مثل الأسواق التجارية والمدارس والمراكز الصحية والجوامع والحدائق والمتنزهات التي تشكل متنفسًا طبيعيًا للسكان، وتعزز من جودة الحياة في المُخطط، مما جعله مكانًا مُريحًا للعيش والعمل، وخيارًا مغريًا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشاريع العقارية الواعدة التي تُدر أرباحًا كُبرى.