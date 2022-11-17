بالفيديو.. عضو بالمجلس الإسلامي بتايلند: تشرفنا وتشرفت بلادي بقدوم ولي العهد السعودي

عبر عضو المجلس الإسلامي بولاية فيش بوري بتايلند، وإمام مسجد دار العبادة، رئيس مدرسة إحياء التراث الإسلامي الشيخ أنان مونج اومينج، عن تشرفه وتشرف أفراد الشعب التايلندي كافة، اليوم، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها زيارة تاريخية عقب عودة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والتي كانت بفضل الله ثم بجهود سموه.