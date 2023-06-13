بوابة الترفيه.. دليل المستثمرين لخدمات شاملة ومشروعات ناجحة

وتهدف البوابة لتسهيل الأعمال للراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية، وتشجيع نمو نشاط الترفيه في المملكة، ودعم استدامته؛ إذ تقدم 38 خدمة للمستثمرين؛ منها 12 خدمة رئيسية، و26 فرعية، وتتوزع جميع هذه الخدمات على 4 محطات؛ هي: الأنظمة واللوائح، وخدمات المستثمر، وإصدار التراخيص، والخدمات المساندة.