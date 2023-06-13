بوابة الترفيه.. دليل المستثمرين لخدمات شاملة ومشروعات ناجحة

تمثّل بوابةُ الترفيه إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، دليلًا مهمًّا للمستثمرين في القطاع؛ إذ تقدم لهم معلومات وخدمات ضرورية لنمو منشآتهم، وتطور أعمالهم.
وتعدّ بوابةُ الترفيه المنصةَ الرسمية لخدمة المستثمرين في قطاع الترفيه، وقد أطلقتها الهيئة في ظلّ خطواتها الواسعة نحو التحول الرقمي، بما يجعل تقديم خدمات القطاع أمرًا في غاية السهولة، سواء للمستثمر أو المستفيد؛ حيث يمكنهم الوصول للبوابة والاستفادة من خدماتها عبر الرابط .
وتتّسم البوابة بالشمولية في الخدمات والتكامل التقني مع عدد من الجهات المعنية؛ مثل هيئة الحكومة الرقمية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة.
وتقدّم البوابةُ كافةَ المعلومات والاشتراطات والضوابط والتراخيص اللازمة لبدء رحلة المستثمر في قطاع الترفيه؛ إذ تعدّ مرجعًا لقوائم المرخصين لجميع الأنشطة الترفيهية والمساندة، كما أنها مرجع لجميع التشريعات واللوائح الخاصة بقطاع الترفيه.
وتهدف البوابة لتسهيل الأعمال للراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية، وتشجيع نمو نشاط الترفيه في المملكة، ودعم استدامته؛ إذ تقدم 38 خدمة للمستثمرين؛ منها 12 خدمة رئيسية، و26 فرعية، وتتوزع جميع هذه الخدمات على 4 محطات؛ هي: الأنظمة واللوائح، وخدمات المستثمر، وإصدار التراخيص، والخدمات المساندة.
وأسهم نجاح بوابة الترفيه في تعزيز مسار التحوّل الرقمي عبر منح التصاريح والتراخيص والاعتمادات اللازمة لخدمات الترفيه، وتحقيقها الكفاءةَ العالية في الحلول التقنية الساعية إلى تطوير منظومة قطاع الترفيه.