سريّا تطلق خدمة "مستشار"

أطلقت سريا الاستشارية خدمة "مستشار" وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لرواد الأعمال الذي يوافق 2023/8/21، وتهدف الخدمة إلى تمكين المنظمات بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك رواد الأعمال من الوصول إلى المستشارين المناسبين ذوو الخبرات والكفاءات المتميزة؛ حيث تضم شبكة مستشاري سريا أكثر من 500 خبير ومستشار في أكثر من ستة عشر مجال حيوي مثل: الابتكار، ريادة الأعمال، الطاقة، الأمن السبيراني، المالية، تطوير المشايع وغير ذلك.