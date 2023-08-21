سريّا تطلق خدمة "مستشار"
أطلقت سريا الاستشارية خدمة "مستشار" وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لرواد الأعمال الذي يوافق 2023/8/21، وتهدف الخدمة إلى تمكين المنظمات بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك رواد الأعمال من الوصول إلى المستشارين المناسبين ذوو الخبرات والكفاءات المتميزة؛ حيث تضم شبكة مستشاري سريا أكثر من 500 خبير ومستشار في أكثر من ستة عشر مجال حيوي مثل: الابتكار، ريادة الأعمال، الطاقة، الأمن السبيراني، المالية، تطوير المشايع وغير ذلك.
تقدم الخدمة بشكل حضوري أو عن بعد عبر منصة سريا الرقمية؛ وهي منصة تمكن العملاء من حجز وإجراء الجلسات الاستشارية بسهولة وفي الوقت المناسب لهم.
تعزز خدمة "مستشار" الدور الهام للمستشار في رحلة المنظمات ورواد الأعمال، ومدى انعكاسه إيجابا على عملية النمو والاستدامة للأعمال بشكل عام.
سريا هي شبكة مستشارين، تعمل كذراع استشاري للمنظمات وتقدم مجموعة من الخدمات مثل: الابتكار، التصميم، والخدمات الاستشارية المتخصصة. ولديها قاعدة عملاء قوية تتنوع مابين القطاع الحكومي والخاص.