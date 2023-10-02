مدير تعليم نجران يشيد بطموح سبعيني قرر مواصلة دراسته

"سبق" تواصلت مع المسن علي الهمامي، الذي قال إن "ما توفره اليوم حكومتنا الرشيدة من فرص ثمينة لأبناء هذا الوطن من انتشار المدارس بجميع مراحلها الدراسية والجامعات يتيح للجميع مواصلة التعليم؛ حيث أصبح ذلك أمرًا ميسورًا في وقتنا الحالي ولله الحمد، بطموح لا حدود له"، متمنيًا مواصلة تعليمه والحصول على درجة البكالوريوس.