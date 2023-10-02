مدير تعليم نجران يشيد بطموح سبعيني قرر مواصلة دراسته

ضرب المسن علي مبارك الهمامي الذي يبلغ من العمر سبعين عامًا، أروع الأمثلة في شق طريقه نحو ميادين العلم والمعرفة بكل طموح وإصرار على مواصلة تعليمه، حيث تقدم الطلاب في اختبارات تحديد المستوى المنفذة بمدرسة الملك فهد الثانوية بنجران.
"سبق" تواصلت مع المسن علي الهمامي، الذي قال إن "ما توفره اليوم حكومتنا الرشيدة من فرص ثمينة لأبناء هذا الوطن من انتشار المدارس بجميع مراحلها الدراسية والجامعات يتيح للجميع مواصلة التعليم؛ حيث أصبح ذلك أمرًا ميسورًا في وقتنا الحالي ولله الحمد، بطموح لا حدود له"، متمنيًا مواصلة تعليمه والحصول على درجة البكالوريوس.
فيما أشاد مدير عام التعليم بنجران منصور بن عبدالله آل شريم بطموح المسن وحرصه على مواصلة دراسته في هذه المرحلة العمرية، منوهًا بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- للتعليم في جميع مناطق المملكة.
وجاء ذلك خلال متابعته لاختبارات تحديد المستوى للمرحلتين المتوسطة والثانوية.