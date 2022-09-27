شاهد.. شفاعة محافظ ظهران الجنوب تنهي خلاف الـ 30 عاماً لوجه الله

بتدخل وشفاعة من محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، ومشايخ وأعيان قبائل وادعة وأهل الخير، أُنهي خلاف بين أقارب من قبائل وادعة بظهران الجنوب استمر ما يقارب 30 عاماً.
وقدّم محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، ومن معه من المشايخ وأهل الصلح يرافقهم جميع أفراد الأقارب والأرحام والمتنازعين على الطرف الثاني وهم أخوالهم طالبين الصلح والصفح عما حصل منهم معترفين بحق الخال الذي أدى إلى فرقتهم لما يقارب 30 عاماً من التباعد والخصام.
وحث "القرقاح"، الجميع على الصفح والتنازل ولمّ الصف والوحدة والإخاء الذي حثّ عليه الدين الإسلامي الحنيف، وأبدى أصحاب الشأن في النزاع رغبتهم في الصلح وفتح صفحات بيضاء وإنهاء النزاع؛ وذلك لوجه الله ثم الحاضرون وعلى رأسهم محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، الذي لا يستغرب منة التدخل وحل المشكلات القبلية والأسرية ولمّ الشمل بالطرق السلمية وكذلك المشايخ الحاضرين معه من قبيلة وادعة وأهل الخير وجميع من حضر لإنهاء ذلك النزاع.
وفي نهاية الصلح، شهد "القرقاح"، الاتفاق وتبادل الكلمات الترحيبية بين أطراف النزاع الذين أثنوا على لجنة الصلح وعلى رأسها المحافظ محمد بن فلاح القرقاح، وشيوخ قبائل وادعة والنواب وأهل الخير.