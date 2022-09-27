شاهد.. شفاعة محافظ ظهران الجنوب تنهي خلاف الـ 30 عاماً لوجه الله

وحث "القرقاح"، الجميع على الصفح والتنازل ولمّ الصف والوحدة والإخاء الذي حثّ عليه الدين الإسلامي الحنيف، وأبدى أصحاب الشأن في النزاع رغبتهم في الصلح وفتح صفحات بيضاء وإنهاء النزاع؛ وذلك لوجه الله ثم الحاضرون وعلى رأسهم محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، الذي لا يستغرب منة التدخل وحل المشكلات القبلية والأسرية ولمّ الشمل بالطرق السلمية وكذلك المشايخ الحاضرين معه من قبيلة وادعة وأهل الخير وجميع من حضر لإنهاء ذلك النزاع.