وزير الحج يُكرّم مقدمي الخدمات لتميزهم في خدمة ضيوف الرحمن

وحصدت 8 شركات جائزة مبدعون، تضمنت 8 مجالات: تطوير الأعمال الداخلية، الخدمات الصحية، التوعية والتثقيف، الإعاشة، إدارة الحشود، النقل والتفويج، الإسكان، إدارة النفايات، فيما كرمت الوزارة 3 من رواد الأعمال ضمن مسار تحدي الحج والعمرة، وهي جائزة تهدف إلى تكريم المبدعين ورواد الأعمال الذين شاركوا في تقديم حلول مبتكرة قابلة للتحويل إلى مشاريع ريادية تسهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر.