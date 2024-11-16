مناظر خلابة تسر الناظرين.. شاهد توشح الفياض باللون الأخضر بـ"حدقة رفحاء"

بدأت بواكير الربيع تظهر في البراري والفياض شرق مركز الحدقة جنوب رفحاء، وظهر "الباذر" يطل برأسه في عدد من المواقع، وتوشحت الفياض باللون الأخضر مشكلةً مناظر طبيعية خلابة نالت إعجاب المتنزهين ومحبي البر.
وتجسّد البيت الشعري الشهير "أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا.. من الحسن حتى كاد أن يتكلما" للشاعر العباسي "البحتري"، هذه الأيام، عندما نثرت الطبيعة الساحرة عبقها وخضرتها على المنطقة (رياض الحدقة)، وأضحت غناء تسر الناظرين.
وأظهرت المشاهد هناك جمال الأرض؛ حيث القدرة الإلهية التي استبدلت بالصحراء الجرداء لوحة خضراء، وبثت الفرح في نفوس المتنزهين وتسابق عليها محبو البر والمتنزهين.
ومركز الحدقة تحيط به أفضل الفياض التي ظهر فيها بواكير الربيع، ويتنوع نباتها بين القيصوم والنفل والخبيز والرشاد والزريع، وتحف تلك المسطحات الخضراء أشجار السدر الكبيرة.
المصور صالح العبيد التقط صورًا مميزة في فياض "الحدقة"، وخص بها متابعي "سبق".