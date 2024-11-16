مناظر خلابة تسر الناظرين.. شاهد توشح الفياض باللون الأخضر بـ"حدقة رفحاء"

وتجسّد البيت الشعري الشهير "أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا.. من الحسن حتى كاد أن يتكلما" للشاعر العباسي "البحتري"، هذه الأيام، عندما نثرت الطبيعة الساحرة عبقها وخضرتها على المنطقة (رياض الحدقة)، وأضحت غناء تسر الناظرين.