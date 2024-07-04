بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تحتفل بنجاح أعمال موسم الحج وتكرم منسوبيها

رعى وكيلُ أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس خالد بن عبد الله سندي، الحفلَ الذي نظّمتْه أمانة العاصمة المقدسة بمناسبة انتهاء ونجاح أعمال موسم الحج 1445.
جاء ذلك بحضور وكلاء الأمين ومدراء العموم ورؤساء البلديات ومراكز الخدمات، وعدد من منسوبي الأمانة، وذلك ضمن برامج التواصل والأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالأمانة.
وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي المكلف أحمد بن سعد المسعودي، أن الحفل هدف إلى تكريم العاملين في موسم الحج وتتويج أعمالهم تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت في إنجاح أعمال الأمانة، إضافةً إلى خلق بيئة تفاعلية بين الرؤساء والمرؤوسين، والعمل على توطيد وتقوية العلاقات للوصول إلى ما تسعى إليه الأمانة في تحقيق النجاح.
وتضمّن الحفلُ عرضًا وثائقيًّا حول إنجازات وأعمال أمانة العاصمة المقدسة وأبرز الجهود التي تبذلها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، وإخراجها بصورة احترافية تعكس تطور خدمات الأمانة وكوادرها.
بعد ذلك ألقى المهندسُ "سندي" كلمة، أكّد فيها أنّ جميع منسوبي الأمانة يتشرّفون بالعمل خلال موسم الحج انطلاقًا من مسؤوليتهم الدينية والوطنية، ويبذلون كل ما بوسعهم وعلى مختلف مواقعهم وتخصصاتهم مما كان سببًا مباشرًا في تنفيذ خطة الأمانة بكل كفاءة واقتدار.
واختتم الحفل بتقديم الدروع والهدايا التذكارية للمكرمين، في أجواء أخوية وتبادل التهنئة بنجاح الأعمال للجميع، متمنّين دوام التوفيق والسداد في خدمة هذه الأرض الطاهرة وأهلها وضيوفها الكرام.