بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تحتفل بنجاح أعمال موسم الحج وتكرم منسوبيها

وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي المكلف أحمد بن سعد المسعودي، أن الحفل هدف إلى تكريم العاملين في موسم الحج وتتويج أعمالهم تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت في إنجاح أعمال الأمانة، إضافةً إلى خلق بيئة تفاعلية بين الرؤساء والمرؤوسين، والعمل على توطيد وتقوية العلاقات للوصول إلى ما تسعى إليه الأمانة في تحقيق النجاح.