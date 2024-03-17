جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم للفترة الأولى لمِنَح التميز لطالبات الدراسات العليا

ويعاد فتح باب التقديم على مِنَح التميز للفترة الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 23 يونيو 2024م، وحتى يوم السبت 29 يونيو 2024م، وسيتم الإعلان عن نتائج القبول لمنح التميز يوم الأحد 7 يوليو 2024م، ويمكن الاطلاع على ضوابط المنح لطالبات الدراسات العليا على موقع العمادة، عبر الرابط:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx