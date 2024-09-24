السواحه من قمة المستقبل: بتمكين قيادتنا الرشيدة قدّمنا نموذجاً رائداً دولياً لسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وفي الذكاء الاصطناعي

وأبرز خلال كلمة المملكة في قمة المستقبل خلال الجلسة الحوارية التفاعلية، بعنوان "نحو مستقبل رقمي مشترك"، بحضور قيادات من المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، جهود المملكة على الصعيدِ الاجتماعي بالعمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتقديم دراسة عن كيفية سدّ الفجوة الرقمية المتمثلة في عدم وصول 2.6 مليار شخص للحلول الرقمية، فيما قدّمت المملكة المستشفى الافتراضي كنموذجٍ رائدٍ في الصحة، وأجرى العديد من العمليات الجراحية المتخصصة منها عمليات للقلب المفتوح لعددٍ من المرضى في عددٍ من دول العالم.