الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة يكرم شركة دله لنقل الحجاج

وأكد غراب أن المجموعة تواصل ترجمة التزامها التاريخي بخدمة ضيوف الرحمن من خلال تطوير منظومة العمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن الشركة أضافت مؤخرًا 400 حافلة حديثة موديل 2026 مجهزة بأحدث أنظمة الراحة والسلامة الذكية إلى أسطول "دله لنقل الحجاج". واختتم تصريحه بأن هذا التوسع يرفع إجمالي أسطول دله إلى أكثر من 1250 حافلة، مما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في مواسم الحج والعمرة، ويضمن تجربة تنقل استثنائية تواكب النمو المتسارع في أعداد الحجاج والمعتمرين ضمن مستهدفات الرؤية