محليات
"الأفواج الأمنية" تقبض على شخص بحوزته نبات القات المخدر في الدائر
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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