البعوض يُعكِّر ليل سكان "غروب الرياض" ويسرق النوم من أعين أطفالهم

طالب عدد من سكان حي "الغروب" الواقع غرب العاصمة الرياض، ضمن أحياء طويق، الأمانة بتكثيف عمليات الرش والمعالجة؛ للقضاء على البعوض، موضحين أنه ينتشر بشكل كبير في الحي، ويزداد نشاطه خلال هذه الفترة من العام، خاصة في المساء، لافتين إلى أنه يتسبب في تشويه أجساد أطفالهم، وتعكير ليلهم.
وبيَّنوا أنهم يستخدمون الأدوية والبخاخات الطاردة له من الصيدليات والكريمات، ولكن دون جدوى أو فائدة، مشيرين إلى أنه يحتاج إلى مكافحة من مصدره من خلال البؤر داخل الحي والأماكن المحيطة به؛ للقضاء عليه، أو لتخفيفه على أقل تقدير.. موضحين أن لسعاته الموجعة تهدد أجساد أطفالهم، وتسرق النوم منهم.
وكان المجلس البلدي بالرياض قد أكد في وقت سابق قبل انقضاء فترته لـ"سبق" أن أكثر البلاغات التي تم رصدها حول انتشار البعوض كانت واردة من سكان حي طويق، الذي يضم حي الغروب والأحياء المجاورة له.
وقالت أمانة الرياض في ردها على تقرير سابق، نشرته "سبق"، إن فِرق الرش والمكافحة تعمل وفق خطة خلال السنة، ويتم تحديثها بناء على عمليات الرصد والاستكشاف، وكذلك مؤشرات البلاغات.
ونشرت أمانة الرياض 11 إجراءً وقائيًّا لمنع تكاثر البعوض داخل المنازل، تضمنت:
1- إحكام إغلاق النوافذ وقت ذروة نشاط البعوض في الصباح الباكر وقبل الغروب.
2- استخدام المصائد الحشرية داخل المنزل.
3- استخدام شبك معدني على النوافذ لمنع دخول البعوض.
4- إحكام إغلاق الخزانات وغرف التفتيش.
5- استخدام أجهزة طرد البعوض المزودة بسائل طارد للبعوض داخل المنازل.
6- صيانة دورات المياه وإغلاق أبوابها ونوافذها، وتغطية فتحات التصريف.
7- تخفيف السقيا، وتغطية تربة أحواض الأشجار بالصخور.
8- تجفيف المسابح والنوافير والشلالات، أو إضافة الكلور للمياه.
9- التخلص من عبوات المياه والإطارات المهملة والأواني التالفة تفاديًا لتجمع المياه فيها.
10- صيانة الأنابيب والصنابير التي يوجد بها تسرب مياه.
11- زراعة الأشجار الطاردة للبعوض، مثل (الريحان-النعناع البري- اللافندر-النيم- الكافور).