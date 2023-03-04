البعوض يُعكِّر ليل سكان "غروب الرياض" ويسرق النوم من أعين أطفالهم

طالب عدد من سكان حي "الغروب" الواقع غرب العاصمة الرياض، ضمن أحياء طويق، الأمانة بتكثيف عمليات الرش والمعالجة؛ للقضاء على البعوض، موضحين أنه ينتشر بشكل كبير في الحي، ويزداد نشاطه خلال هذه الفترة من العام، خاصة في المساء، لافتين إلى أنه يتسبب في تشويه أجساد أطفالهم، وتعكير ليلهم.