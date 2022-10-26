جلسة حوارية في مبادرة الاستثمار حول معايرة اقتصاد الطاقة الجديد

وتحدثت الجلسة عن أولوية سياسات الطاقة، والتركيز على تيسير التكلفة، وأمن سلاسل الإمداد، إضافة إلى التغير المناخي، وارتفاع أسعار الطاقة وتحول بعض الدول من جديد إلى استخدام الفحم كوقود، والتحول إلى الهيدروجين الأخضر.