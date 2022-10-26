جلسة حوارية في مبادرة الاستثمار حول معايرة اقتصاد الطاقة الجديد

عُقدت اليوم جلسة حوارية بعنوان "معايرة اقتصاد الطاقة الجديد" ضمن أعمال مؤتمر مبادرة الاستثمار في نسخته السادسة المقامة حالياً في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، تناولت سبل إيجاد المنتج الأرخص حول العالم في الطاقة الشمسية، وأهمية تخزين الطاقة المتجددة وتأخر أوروبا في التحول نحو الطاقة المتجدّدة.
وتطرقت الجلسة إلى أنظمة الطاقة ذات المقاومة العالية، والحاجة إلى التوجه الحكومي المبني على إستراتيجية واضحة للتحول في قطاعات الطاقة، وتجربة المملكة المتميزة في تعدد مصادر الطاقة.
وتحدثت الجلسة عن أولوية سياسات الطاقة، والتركيز على تيسير التكلفة، وأمن سلاسل الإمداد، إضافة إلى التغير المناخي، وارتفاع أسعار الطاقة وتحول بعض الدول من جديد إلى استخدام الفحم كوقود، والتحول إلى الهيدروجين الأخضر.