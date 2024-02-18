المنيع تحتفل بافتتاح 6 فروع نموذجية في المنطقة الغربية

احتفلت شركة حمد بن عبدالله المنيع للتجارة بالنقلة النوعية الجديدة في سلسلة معارض المنيع للأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والتي شملت إعادة تصميم المعارض لخلق تجربة جديدة وغنية أمام عملائها، وإضافة أصناف جديدة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الحديثة التي تلبي كافة ما يحتاجه المنزل العصري، وأحدث الأجهزة الذكية من الجوالات والحاسبات اللوحية والألعاب الديجتال، وهذه الأصناف الحديثة متوفرة أيضاً على تطبيق "المنيع" على الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني أمام العملاء، كما احتفلت الشركة خلال الحفل عن افتتاح ستة معارض نموذجية في المنطقة الغربية خلال العام الماضي، وأقيم احتفال الشركة بالنقلة النوعية في مسيرتها بمعرضها في منطقة أبحر شمال مدينة جدة، بحضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام الأستاذ عبدالعزيز بن حمد المنيع، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الشخصيات الاجتماعية، ووسائل الإعلام، وحضور مميز لعملاء الشركة، وتعرّف الحضور على المحتويات الجديدة واستمتعوا بالفعاليات التفاعلية المصاحبة للحفل.