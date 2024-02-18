المنيع تحتفل بافتتاح 6 فروع نموذجية في المنطقة الغربية

احتفلت شركة حمد بن عبدالله المنيع للتجارة بالنقلة النوعية الجديدة في سلسلة معارض المنيع للأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والتي شملت إعادة تصميم المعارض لخلق تجربة جديدة وغنية أمام عملائها، وإضافة أصناف جديدة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الحديثة التي تلبي كافة ما يحتاجه المنزل العصري، وأحدث الأجهزة الذكية من الجوالات والحاسبات اللوحية والألعاب الديجتال، وهذه الأصناف الحديثة متوفرة أيضاً على تطبيق "المنيع" على الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني أمام العملاء، كما احتفلت الشركة خلال الحفل عن افتتاح ستة معارض نموذجية في المنطقة الغربية خلال العام الماضي، وأقيم احتفال الشركة بالنقلة النوعية في مسيرتها بمعرضها في منطقة أبحر شمال مدينة جدة، بحضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام الأستاذ عبدالعزيز بن حمد المنيع، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الشخصيات الاجتماعية، ووسائل الإعلام، وحضور مميز لعملاء الشركة، وتعرّف الحضور على المحتويات الجديدة واستمتعوا بالفعاليات التفاعلية المصاحبة للحفل.
وبهذه المناسبة تحدث الأستاذ عبدالعزيز بن حمد المنيع رئيس مجلس الإدارة قائلاً: نحرص في شركة حمد بن عبدالله المنيع للتجارة على أن نضع دائماً بين يدي عملائنا كل جديد ومتطور في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات لتلبية كافة رغباتهم واحتياجاتهم، وأن تكون متاحة بخيارات متعددة ومناسبة للجميع وبأفضل الأسعار، ولا يتوقف بحثنا عن إرضاء عملائنا عند هذا الحد، بل عملنا أن تكون معارضنا في أفضل مستوى يؤهلها لتقديم تجربة فريدة أمامهم في كل زيارة لهم، ونتطلع أن ينال العمل الذي نقوم به من أجلهم رضاهم واستحسانهم، وسوف نكون سعداء بالاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي نضعها في رأس قائمة اهتماماتنا.
يذكر أن شركة حمد بن عبدالله المنيع للتجارة تعد إحدى أكبر وأعرق الشركات في المملكة العربية السعودية في مجال بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والتكييف والجوالات والإلكترونيات بمختلف أنواعها. حيث تأسّست في الرياض قبل أكثر من 40 عاماً وتحديداً في عام 1984 بمحل صغير لبيع الأجهزة الكهربائية الجديدة في حراج بن قاسم بمدينة الرياض، ومع تطور حركة المبيعات وإقبال العملاء بعد اكتساب ثقتهم في المنتجات التي نقوم بتسويقها وبتوفيق من الله قبل كل شيء تم افتتاح أكثر من 42 فرعاً في الرياض والخرج والدمام والخبر والأحساء وجدة ومكة وجازان، وجارٍ العمل على التوسع بشكل أكبر في السوق السعودي.