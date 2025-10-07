مكتب الدفاع المصري بالرياض يحتفل بـ52 عامًا على نصر أكتوبر المجيد

بحضور ممثلي وزارة الدفاع السعودية، وعدد من رؤساء وملحقي مكاتب الدفاع للدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري، إلى جانب إعلاميين وأبناء الجالية المصرية، أقام مكتب الدفاع المصري بالرياض، مساء اليوم، احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر، وذلك في قصر الثقافة.
واستُهلت المناسبة بعزف السلامين الوطنيين للبلدين، أعقبها عرض فيلم وثائقي استعرض بطولات القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 1973، ثم أقيم حفل استقبال رسمي اتسم بأجواء وطنية مفعمة بالفخر وروح الانتصار.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد العقيد أركان حرب شريف محمود عفيفي، ملحق الدفاع المصري في المملكة، أن نصر أكتوبر سيبقى رمزًا لعظمة الشعب المصري وشموخ القوات المسلحة، موجهًا تحية تقدير لأرواح الشهداء الأبرار وللرئيس الراحل أنور السادات، صاحب قرار العبور وبطل الحرب والسلام.
وأضاف أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا درع الوطن وسيفه، مضيفًا أن ملحمة أكتوبر الخالدة ستبقى درسًا في العزيمة والتضحية والإرادة الوطنية.
كما أشاد عفيفي بمتانة العلاقات السعودية المصرية، مؤكدًا أن التعاون العسكري بين البلدين شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مستندًا إلى أسس الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وفي ختام كلمته، قدّم الشكر والتقدير لوزارة الدفاع السعودية على دعمها وتعاونها، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مزيد من العمل المشترك في المرحلة المقبلة، بما يخدم الأمن والدفاع المشترك.