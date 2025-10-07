مكتب الدفاع المصري بالرياض يحتفل بـ52 عامًا على نصر أكتوبر المجيد

بحضور ممثلي وزارة الدفاع السعودية، وعدد من رؤساء وملحقي مكاتب الدفاع للدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري، إلى جانب إعلاميين وأبناء الجالية المصرية، أقام مكتب الدفاع المصري بالرياض، مساء اليوم، احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر، وذلك في قصر الثقافة.