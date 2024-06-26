قفزة نوعية ولكن.. "النمر": 3 ملاحظات على شركات توصيل الأدوية للمرضى

ولفت، إلى أن طريقة تخزين الأدوية لها أهمية كبرى في فاعلية الدواء الذي قد يتلف وتقل فاعليته إذا تمّ تخزينه في درجات حرارة عالية، والخطورة أنها أدوية قلب.