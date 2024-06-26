قفزة نوعية ولكن.. "النمر": 3 ملاحظات على شركات توصيل الأدوية للمرضى

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ الشركات الخاصة بتوصيل الأدوية للمرضى، بضرورة اتباع عددٍ من المعايير للحفاظ على سلامة الأدوية حتى تسليمها.
وقال "النمر"؛ إن خدمة توصيل الدواء قفزة نوعية في الرعاية الصحية، لكن هناك ملاحظات على الشركات الخاصة بتوصيل الأدوية للمرضى.
وأضاف، أنه يجب أن تُوضع الأدوية في نظام تبريد معتمد في كل سيارة، ولا يكفي وضع ثلج جلي مع شحنة الأدوية؛ لأنه يذوب مع الوقت ويتحوّل الى ساخن.
وتابع "النمر"؛ يجب أن تُعطى الأدوية أولوية في التوصيل، ولا تترك مع المندوب الى آخر الليل، الذي يرتبها حسب الأحياء مع باقي الشحنات غير الطبية.
ولفت، إلى أن طريقة تخزين الأدوية لها أهمية كبرى في فاعلية الدواء الذي قد يتلف وتقل فاعليته إذا تمّ تخزينه في درجات حرارة عالية، والخطورة أنها أدوية قلب.