"ساعة ذكية" تنقذ مواطنًا بعد فقده للوعي بأحد شوارع الرياض.. وهذا ما حدث

تعرض مواطن في العقد الخامس من العمر إلى وعكة صحية أثناء سيره بمركبته بأحد شوارع الرياض ما تسبب في فقده للوعي لتصدر ساعته الذكية تنبيهًا للهلال الأحمر وأفراد أسرته .
وتفصيلاً، قال الشاب أحمد الحارثي، ابن المواطن الذي تعرض إلى الحالة المرضية المفاجئة لـ "سبق": "وردنا إشعارات أنا والعائلة على جوالاتنا برسائل نصية مفادها "تعرض الوالد إلى حادث عرضي متضمنًا تحديد الموقع". والحمدلله لم يكن يبعد الموقع سوى ثلاثة كيلو مترات عن المنزل، لأتوجه بشكل عاجل عبر الموقع المرسل وأجد الوالد داخل السيارة فاقدًا للوعي وحالته تزداد سوءًا.
وأضاف أنه "تم الاتصال بشكل عاجل على الهلال الأحمر والذي حضر للموقع في وقت وجيز، وجرى نقل والدي لمستشفى الدرعية لتُجرى له العديد من الفحوص الطبية قبل أن تتحسن صحته بشكل كبير - ولله الحمد- وهو يتمتع الآن بصحة وعافية والفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم لوجود هذه الساعة الذكية التي كانت في يده والتي استشعرت الخطر على صحته من خلال المؤشرات الحيوية".
وعبّر "الحارثي" عن شكره للفرقة الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي لسرعة الاستجابة للبلاغ .
وذكر أن والده عندما كان داخل السيارة وبدأت حالته تسوء ورده اتصال من الهلال الأحمر ليغلق المكالمة دون وعي أو إدراك منه .
وقال "الحارثي": "للحفاظ على صحة الإنسان يجب تفعيل خاصية SOS الموجودة داخل الساعات الذكية وإضافة الأشخاص المعنيين في خانة الطوارئ".
من جهة أخرى، قال الأكاديمي الدكتور محمد الحارثي: "يبدو أن مثل تلك الساعات باتت ضرورة ملحة، وقد تُسهم في انقاذ حياة الكثيرين بإذن الله".