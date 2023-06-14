"ساعة ذكية" تنقذ مواطنًا بعد فقده للوعي بأحد شوارع الرياض.. وهذا ما حدث

وأضاف أنه "تم الاتصال بشكل عاجل على الهلال الأحمر والذي حضر للموقع في وقت وجيز، وجرى نقل والدي لمستشفى الدرعية لتُجرى له العديد من الفحوص الطبية قبل أن تتحسن صحته بشكل كبير - ولله الحمد- وهو يتمتع الآن بصحة وعافية والفضل يعود لله سبحانه وتعالى ثم لوجود هذه الساعة الذكية التي كانت في يده والتي استشعرت الخطر على صحته من خلال المؤشرات الحيوية".