محمد بن سلمان وقّع باسمها على قمر سعودي.. قصيدة كان الملك سلمان يطلبها من بدر بن عبد المحسن

وحسب الموقع، بعد سؤال عن موقف جمعه بالملك سلمان لا يزال يتذكره قال الأمير بدر: "أتذكر أنه كان لي أمسية قبل حوالي 27 عاماً وكانت قصيدة (فوق هام السحب) توها طالعة وفي أمسيتين قلتها وجاءت أمسية ما قلتها فيها، وجيت أسلم عليه أطال الله في عمره وسألني ليش ما قلت قصيدة (فوق هام السحب)؟ قلت له سبق إني قلتها، فرد علي وقال كل أمسية لازم تقول فيها (فوق هام السحب) وكررها أكثر من مرة".