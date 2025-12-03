ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا على هامش قمة المنامة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، دولة السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة وإيطاليا، وبحث سبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.
وحضر اللقاء كل من:
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.
صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار.