ولي العهد يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا على هامش قمة المنامة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، دولة السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.