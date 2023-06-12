بواقع 1.5 مليون مقعد.. "قطار الحرمين السريع" يرفع رحلاته اليومية لـ126 رحلة

رفعت الخطوط الحديدية السعودية عدد رحلات قطار الحرمين السريع المتاحة خلال موسم حج هذا العام، لتتجاوز 3400 رحلة، بعدد مقاعد يتجاوز 1.5 مليون مقعد، حيث ستكون الرحلات متاحة بين المحطات كافة لتصل إلى 126 رحلة في اليوم الواحد لمختلف الوجهات التي يصلها القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدةً اكتمال خططها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن.