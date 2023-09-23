وزير الشؤون الإسلامية: التنمية الشاملة والعلاقة بين القيادة والشعب أصبحت محطَّ أنظار العالم لتميزها

وأشاد معاليه، خلال كلمته، بمشاعر الفخر والاعتزاز التي يشعُر بها كلُّ مواطن ومواطنة؛ لما تحظى به المملكة وقيادتها الحكيمة من مكانة وثقل كبير على المستوى الإسلامي والعالمي؛ وذلك بسبب مواقفها المشرّفة تجاه قضايا المسلمين، ولما تقدمه أيضًا من خدمات إنسانية للمحتاجين والمنكوبين في جميع دول العالم.

كما نوّه معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلى العلاقة المتميزة، والتلاحم الكبير بين القيادة والشعب في هذا البلد المبارك، حتى أصبحت هذه العلاقة نموذجًا فريدًا يقوم على أساس من الاحترام والثقة المتبادلة والسمع والطاعة للقيادة، التي تقوم بدورها بتوفير كل ما من شأنه خدمة شعبها وتحقيقها لطموحاته وسعيها الحثيث في النهوض بالبلاد في جميع المجالات؛ من خلال ما تقوم به من مشاريع عملاقة وتنمية شاملة أصبحت حديثَ العالم كله.