المملكة تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال العدوانية ضد قطر وتؤكد تضامنها الكامل

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للتصريحات العدوانية التي صدرت عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المملكة تجدد تضامنها الكامل مع قطر فيما تتخذه من إجراءات، مشيرة إلى أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتشكل خطرًا على السلم والاستقرار الإقليمي.
وشددت الخارجية السعودية على أن المجتمع الدولي مطالب بمواصلة اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف السياسات الإسرائيلية التخريبية ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة في المنطقة.