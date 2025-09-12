المملكة تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال العدوانية ضد قطر وتؤكد تضامنها الكامل

وأكدت الوزارة في بيانها أن المملكة تجدد تضامنها الكامل مع قطر فيما تتخذه من إجراءات، مشيرة إلى أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتشكل خطرًا على السلم والاستقرار الإقليمي.