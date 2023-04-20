للعروس 6 ساعات.. شاهد صور من استقبال نساء جازان للعيد بنقش الحناء

وتحرص المرأة الجازانية بمختلف فئاتها العمرية على وضع الحناء ونقشها بأشكالها المختلفة في كل مناسبة سعيدة؛ ومنها الأعياد، مستخدماتٍ في ذلك نوعين من الحناء؛ هما: الحناء السوداء والتي تسمى "العفص"، والحناء الحمراء وهي الحناء العادية التي يتم قطفها من شجرة الحناء مباشرة وسحقها على حجر يسمى "المسحقة"، ليصبح مسحوقًا جافًا ناعمًا تتعدد استخداماته، أو يكون على صورة مخلوط سائل بعد مزجه بالماء وملح الليمون؛ حتى تتمكن السيدات من استخدامه كصبغة يتسنى لهن بها النقش على الجلد.