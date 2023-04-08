"الإيجاز والإطناب" في القرآن.. بلاغة يَعجز عن استيعابها العقلُ البشريّ

وختم "دكتور البلاغة والنقد": ومن الإطناب ما جاء في قوله تعالى: "وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ" "يوسف: 53"، وهذا الشاهد على إطناب التذييل؛ يقول الدكتور عبد العزيز عتيق: "فجملة قوله تعالى: "إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ"، تشتمل على معنى الجملة السابقة: "وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي‌"، وقد عقب بها عليها توكيدًا لمعناها، وإذا تأملنا جملة التذييل، وهي‌: "إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ"، وجدناها مستقلّة بمعناها لا يتوقّف فهمها على فهم ما قبلها، ومن أجل ذلك يقال لهذا النوع من الإطناب بالتذييل: إنه "جار مجرى المثل".